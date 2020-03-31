Ширин Айтматова: Народ не доверяет КТРК. Почему им дали аккредитацию?

Экс-депутат ЖК считает, что комендатура Бишкека должна дать всем журналистам возможность выполнять их работу

Большая часть жителей Кыргызстана не доверяет информации КТРК. Об этом Vesti.kg сообщила основательница политического движения «Умут 2020», экс-депутат Жогорку Кенеша Ширин Айтматова.

По ее словам, КТРК был всегда субъективным рупором власти, поэтому остальные издания тоже вправе получить аккредитацию.

- КТРК - единственный телеканал, которому избирательно подарили аккредитацию,- утверждает Айтматова. - КТРК всегда был весьма субъективным рупором власти. Но проблематично то, что народ не доверяет их информации. И чем КТРК лучше остальных каналов? Только тем, что подручные власти журналисты рассказывают только то, что им разрешено говорить.

Активистка добавила, что риск заразиться вирусом есть и у журналистов, однако она уверена, что сотрудники СМИ будут ответственно подходить к работе и соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Официального сообщения о том, что государственные телеканалы, в том числе КТРК, могут беспрепятственно работать, нет. Однако из собственных источников Vesti.kg стало известно, что некоторые журналисты КТРК спокойно передвигаются по городу, выполняя редакционные поручения.

Гендиректор КТРК Жайнак Усон уулу оказался недоступен для комментариев.

Напомним, накануне комендант Бишкека Алмаз Орозалиев заявил, что журналисты не получат аккредитацию для передвижения по городу во время ЧП. По его словам, все вопросы репортеры могут задать онлайн.

Ранее он говорил, что представители СМИ не собираются большими группами, поэтому получат аккредитацию.

Источник: vesti.kg