(Видео) Врачи просят кыргызстанцев оставаться дома

Медработники поблагодарили граждан за помощь, которую они оказывают в борьбе с коронавирусом

Кыргызстанские врачи выступили с обращением к гражданам. Они попросили помочь им в борьбе с коронавирусом, то есть оставаться дома.

Видеообращение медиков набирает популярность в соцсетях.

Также врачи призывают кыргызстанцев чаще мыть руки и соблюдать дистанцию.

Источник: vesti.kg