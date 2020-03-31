В Кыргызстане школьники с 8 апреля будут учиться дистанционно

В Кыргызстане школьники продолжат обучение в 4-ой четверти дистанционно из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сегодня на брифинге рассказала заместитель министра образования и науки КР Надира Жусупбекова.

По ее словам, изначально планировалось с 8 апреля начать обучение в дистанционном режиме. Замминистра подчеркнула, что дистанционное обучение финансируется из республиканского бюджета. С родителей дополнительные средства не будут взиматься.

Для самых маленьких на канале «Баластан» будут транслировать развивающие, познавательные мультфильмы, передачи. Также ведется работа по подготовке 480 видеоуроков. Они будут предназначены ученикам 1,2,3,4 классов.

Для обучающихся с 5-го по 11 классов по каналам «ЭЛТР», «Пирамида», «5 канал» будут доступны видеоуроки. Для тесного контакта с подопечными учителя будут проводить онлайн-занятия – объяснять темы, задавать и проверять домашние задания. Для этого сторонам необходимо будет скачать приложение Zoom или альтернативные средства связи.

В Кыргызстане на сегодняшний день зарегистрировано 107 случаев с подтверждённым диагнозом COVID-19. Трое выздоровели.

С 25 марта до 15 апреля на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области действует режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Передвижение для всех граждан, за исключением тех, кому выдадут пропуск, а это сотрудники органов внутренних дел, медицинские и государственные служащие, ограничивается на период с 20.00 часов до 07.00 часов (ночное время). Будет установлен комендантский час.

Передвижение для остальных граждан с 07.00 до 20.00 часов будет ограничено, за исключением походов в продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения, и только при наличии документа, удостоверяющего личность и составленной от руки анкеты.

Источник: Кабар