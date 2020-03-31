В Нарынской области введены временные ограничения на въезд и выезд автотранспорта

В Нарынской области введены временные ограничения на въезд и выезд транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя правительства КР в Нарынской области

«Ограничения введены в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. В связи с этим с 31 марта был блокирован проезд автомобилей в г. Нарын и усилен контроль за постами. Учитывая эту ситуацию, напоминаем не планировать поездки», - говорится в сообщении.

Руководитель области поручил Нарынскому областному управлению внутренних дел контролировать передвижение транспортных средств.

В Кыргызстане на сегодняшний день зарегистрировано 107 случаев с подтверждённым диагнозом COVID-19. Из них в Бишкеке – 8, в Джалал-Абадской области – 50, в Ошской – 38, в Чуйской - 4, в Баткенской – 1, в Нарынской - 4, в Иссык-Кульской – 2. Трое выздоровели.

С 25 марта до 15 апреля на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области действует режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Передвижение для всех граждан, за исключением тех, кому выдадут пропуск, а это сотрудники органов внутренних дел, медицинские и государственные служащие, ограничивается на период с 20.00 часов до 07.00 часов (ночное время). Будет установлен комендантский час.

Передвижение для остальных граждан с 07.00 до 20.00 часов будет ограничено, за исключением походов в продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения, и только при наличии документа, удостоверяющего личность и составленной от руки анкеты.

Источник: Кабар