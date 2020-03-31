В США продлили срок действия карантинных мер

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение о продлении до 30 апреля мер по противодействию распространения коронавируса.
Ранее Трамп говорил, что такие меры могут быть отменены 12 апреля.
Отвечая на вопросы журналистов в воскресенье, он отметил, что пиковый момент заболеваемости в США может наступить через две недели и без принятых мер число жертв коронавируса может составить 2 млн человек.
В данное время США лидируют по числу заразившихся вирусом. В этой стране выявлено 140 тысяч заразившихся и как минимум 2,5 тысячи человек умерли.
По всему миру коронавирусом заразились более 720 тысяч человек и эта болезнь унесла жизни 34 тысяч человек.
Источник: Азаттык уналгысы
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