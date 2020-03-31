Президент Сооронбай Жээнбеков проводит заседание Совета безопасности

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 31 марта, проводит заседание Совета безопасности страны в узком составе с участием руководителей государственных органов.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

На заседании Совета безопасности рассматривается вопрос усиления мер, направленных на предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и обеспечения продовольственной безопасности страны.

Заслушивается информация руководителя Оперативного штаба — первого вице-премьер-министра КР и руководителей государственных органов о проводимой работе по предотвращению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и предпринимаемых мерах по обеспечению продовольственной безопасности.

Источник: Кабар