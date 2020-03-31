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Кумтор выделит $100 тыс. для властей Иссык-Куля на профилактику и недопущение COVID-19 в регионе

Компания «Кумтор Голд Компани» выделит финансовую помощь в размере 100 тыс. долларов для Иссык-Кульской области.

Как сообщает компания, помощь будет направлена на обеспечение необходимыми медицинскими средствами соответствующих структур и населения Иссык-Кульской области, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику и недопущение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории области.

Источник: Кабар

           

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