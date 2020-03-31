Ночью в Бишкеке задержали 137 нарушителей комендантского часа

За нарушение комендантского часа в Бишкеке этой ночью задержали 137 человек.
Об этом сегодня сообщил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.
Он уточнил, что среди задержанных 18 женщин, 116 мужчин, в том числе 3 подростка. Все они доставлены в органы внутренних дел и после окончания комендантского часа отпущены. Всего за время ввода комендантского часа задержаны 876 человек
Напомним, с 25 марта на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области введено чрезвычайное положение. В Бишкеке с 20:00 до 7:00 введен комендантский час. Граждане могут выходить из дома только в магазин, аптеку и больницу.
Источник: Элгезит
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