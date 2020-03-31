С коронавирусом начали бороться способом из прошлого века

В США новую коронавирусную инфекцию начали лечить путем переливания плазмы крови от полностью выздоровевших пациентов.

Об этом пишет Популярная механика.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило экспериментальное лечение COVID-19 и помогло в кратчайшие сроки развить необходимую инфраструктуру. Больным начали переливать плазму крови пациентов, которые справились с коронавирусом и не проявили никаких симптомов в течение 14 дней после выздоровления. Плазму от доноров, спокойно вздохнувших после болезни, врачи называют реконвалесцентной. В ней содержатся антитела, помогающие организму бороться с инфекцией.

«Переливание можно делать уже сейчас, а вакцина будет разработана и протестирована, в лучшем случае, через 1−1,5 года, — говорят сторонники экспериментального лечения, — Мы можем задействовать существующую развитую систему донорских центров, чтобы получать реконвалесцентную плазму и передавать ее нуждающимся пациентам».

Автор исследования, на которое молниеносно отреагировало FBA, Артуро Касадевалл (Arturo Casadevall) из Университета Джонса Хопкинса подчеркнул, что переливание плазмы «с иммунитетом» к COVID-19 может снизить смертность среди медицинских работников, которые ежедневно рискуют жизнями, спасая людей от крайне заразной инфекции. Ученый также предложил использовать метод родным заболевших, которые круглосуточно выхаживают их в закрытых помещениях.

Прежде чем начать масштабное переливание плазмы, нужно ответить на множество вопросов. Сколько антител должно быть в крови выздоровевших пациентов, чтобы лечение помогло? Какой объем плазмы необходимо вливать? Через сколько дней после заражения донорская плазма будет эффективной? Применять ли метод в качестве профилактики?

Касадевалл настроен оптимистично. Перед тем, как написать статью в The Journal of Clinical Investigation, он досконально изучил более ранние исследования, описывающие положительный эффект действия плазмы выздоровевших доноров на организм, атакованный различными типами вирусов.

Переливание реконвалесцентной плазмы впервые применили на границе XIX и XX веков, когда боролись с дифтерией. За изобретение этого метода лечения инфекционных заболеваний впервые была вручена Нобелевская премия по физиологии и медицине. В 1901 году ее получил Эмиль Беринг.

В дальнейшем метод успешно применяли при лечении кори, паротита, полиомиелита, испанского гриппа и других заболеваний. Число летальных случаев уменьшалось при этом в несколько раз.

В середине XX века изобрели антибиотики, и переливание плазмы, содержащей антитела, отошло на второй план. Однако в 2000-х годах, когда на мир обрушились эбола и атипичная пневмония, к методу вернулись. В одном из исследований сообщалось, что уровень смертности от атипичной пневмонии сократился с 17 до 12,5% после массового переливания реконвалесцентной плазмы.

Ученые понимают, что донорская плазма не «волшебная таблетка» от новой коронавирусной инфекции. Однако исследователи уверены, что старый проверенный метод может стать эффективной временной мерой по снижению смертности от коронавируса, пока не создана вакцина.

Источник: Кабар