Президент Жээнбеков принял главу Минсельхоза Эркинбека Чодуева

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 30 марта, принял министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Эркинбека Чодуева.
Обсуждена текущая ситуация по проведению весенне-полевых работ в стране, в том числе на территориях, где действует чрезвычайное положение, обеспечению продовольственной безопасности в регионах, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Глава государства отметил, что в условиях распространения коронавирусной инфекции и ее влияния на макроэкономическую ситуацию, особое внимание должно быть уделено обеспечению продовольственной безопасности и поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Подчеркнул, что продовольственная безопасность является одной из важнейших составляющих национальной безопасности страны.
Также Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость обеспечения своевременного и бесперебойного проведения весенне-полевых работ на всей территории страны. Добавил, что особое внимание должно быть уделено районам, в которых действует чрезвычайное положение.
Президент подчеркнул, что для решения вопросов сельскохозяйственной отрасли, возникающих в текущей ситуации, необходимо усилить комплексное взаимодействие задействованных государственных органов и местных властей.
Чодуев сообщил, что на сегодняшний день в ряде регионов наблюдается повышенный спрос на определенные виды товаров.
Подчеркнул, что во взаимодействии с Республиканским штабом по реализации мер, направленных на минимизацию влияния последствий от распространения коронавирусной инфекции на экономическую ситуацию страны, ведется работа по бесперебойному обеспечению достаточного объема основных товарных позиций для населения и недопущению повышения цен на них.
Вместе с этим он отметил, что в Ноокатском, Кара-Суйском и Сузакском районах, где введено чрезвычайное положение, совместно с полномочными представителями Правительства и акимами указанных районов принимаются оперативные меры по обеспечению надлежащего проведения весенне-полевых работ и совместно решаются вопросы по передвижению сельскохозяйственной техники и перевозке удобрений.
Источник: Кабар
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