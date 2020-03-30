Президент Жээнбеков принял главу Минсельхоза Эркинбека Чодуева

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 30 марта, принял министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Эркинбека Чодуева.

Обсуждена текущая ситуация по проведению весенне-полевых работ в стране, в том числе на территориях, где действует чрезвычайное положение, обеспечению продовольственной безопасности в регионах, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Глава государства отметил, что в условиях распространения коронавирусной инфекции и ее влияния на макроэкономическую ситуацию, особое внимание должно быть уделено обеспечению продовольственной безопасности и поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Подчеркнул, что продовольственная безопасность является одной из важнейших составляющих национальной безопасности страны.

Также Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость обеспечения своевременного и бесперебойного проведения весенне-полевых работ на всей территории страны. Добавил, что особое внимание должно быть уделено районам, в которых действует чрезвычайное положение.

Президент подчеркнул, что для решения вопросов сельскохозяйственной отрасли, возникающих в текущей ситуации, необходимо усилить комплексное взаимодействие задействованных государственных органов и местных властей.

Чодуев сообщил, что на сегодняшний день в ряде регионов наблюдается повышенный спрос на определенные виды товаров.

Подчеркнул, что во взаимодействии с Республиканским штабом по реализации мер, направленных на минимизацию влияния последствий от распространения коронавирусной инфекции на экономическую ситуацию страны, ведется работа по бесперебойному обеспечению достаточного объема основных товарных позиций для населения и недопущению повышения цен на них.

Вместе с этим он отметил, что в Ноокатском, Кара-Суйском и Сузакском районах, где введено чрезвычайное положение, совместно с полномочными представителями Правительства и акимами указанных районов принимаются оперативные меры по обеспечению надлежащего проведения весенне-полевых работ и совместно решаются вопросы по передвижению сельскохозяйственной техники и перевозке удобрений.

Источник: Кабар