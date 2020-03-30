(Видео) Двое мужчин, прибывших из Индии, обманули работников поста и доехали до села

В Ат-Башинском районе двоих граждан, вернувшихся после «даавата» из Индии, поместили на обсервацию.

Информацию в комментарии Turmush подтвердил глава Баш-Кайындинского айыл окмоту Бакытбек Байказаков.

По его словам, ранее двое граждан находились на домашнем карантине. Они не придерживались советов медицинских работников и ходили на намаз. «Трое жителей села Большевик на четыре месяца отправились на «даават» в Индию. Вернувшись в Бишкек, находились там в течение 5 дней и проходили проверку. А 26 марта эти двое граждан ввели в заблуждение сотрудников наших санитарно-карантинных постов, сообщив, что возвращаются из Ат-Башы [села], и беспрепятственно прошли. Ехавший следом за ними на авто водитель обратил внимание и сообщил. Когда их хотели отправить в больницу в Ат-Башы, то сказали, чтобы их поместили на домашний карантин.

Граждане должны были находится под наблюдениям сотрудников сельского фельдшерско-акушерского пункта. Из-за того, что они не подчинялись требованиям, мы пригласили участкового милиционера, вместе с председателем айыльного кенеша направились к ним. Все мечети в селе закрыли. Несмотря на это, эти двое граждан настойчиво утверждали, что намаз им нужно читать в мечети. Продолжали ходить в мечеть. Приехали сотрудники РОВД для проведения разъяснительных работ, но и тут они настаивали на своем. Мы предложили поместить их на обсервацию в больницу, после чего они отправились туда», - сказал он.

Третий житель в село пока не вернулся.

Источник: turmush.kg