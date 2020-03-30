(Видео, фото)  Первые кыргызстанцы, вылечившиеся от коронавируса

Медицинские работники Жалал-Абадской областной больницы 30 марта сняли на видео выписку троих граждан, вылечившихся от коронавируса.
Ранее сообщалось, что троих пациентов, которые были госпитализированы с коронавирусной инфекцией, планируют выписать из больницы.
Повторные анализы были получены с отрицательным результатами.
Три пациента, 1958 года рождения, 1974 года рождения, 1976 года рождения, выздоровели. Они пролежали в больнице более 14 дней. Все результаты на коронавирус вышли отрицательными, результаты рентгена также вышли удовлетворительными.
На сегодня состояние пациентов хорошее.
По данным Turmush, излечившимися пациентами являются жители сел Благовещенка и Кызыл-Туу Сузакского района.
С жителями встретились полномочный представитель правительства в Жалал-Абадской области Нурболот Мирзахмедов и директор Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Сабыржан Абдыкеримов.
Сельчане высказали слова благодарности медицинскому персоналу инфекционного отделения и всему коллективу областной больницы. «В начале мы очень боялись, переживали. Но врачи нам разъясняли, что никаких причин для опасений нет. Мы просим граждан обращаться к медицинским работникам в случае появления каких-либо симптомов», - сообщили жители.
Источник: turmush.kg
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