Как омывать мусульман, умерших от коронавируса? Ответ Чубака ажы Жалилова

Ранее Минздрав КР опубликовал инструкцию по обеспечению необходимого уровня безопасности при погребении

Экс-муфтий Кыргызстана Чубак ажы Жалилов рассказал, как быть мусульманским семьям, если кто-то из близких скончается от коронавирусной инфекции.

Религиозный деятель объяснил порядок омовения тела в интервью Maral.FM.

«Пусть бог убережет нас от летальных исходов, но если они будут зарегистрированы в стране, то на этот случай в Совете улемов есть подготовленная фатва, - поведал он. - При ее составлении мы посоветовались с улемами Центральной Азии.

Принято решение, что если человек умирает от инфекции, то омовением тела будет заниматься медработник. Если же родственники будут настаивать на том, чтобы самим провести этот обряд, то он должен проходить под контролем врача. В случае если люди и на такие условия не будут согласны, то мыть нужно, не касаясь тела руками и при наличии спецзащиты, то есть маски и защитного костюма, либо же хоронить без омовения».

Напомним, ранее Министерство здравоохранения КР разработало инструкцию по обеспечению необходимого уровня безопасности при погребении умерших в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Источник: vesti.kg