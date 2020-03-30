Три пациента из Жалал-Абадской области вылечились от коронавируса. Их скоро выпишут

В Жалал-Абадской области троих пациентов, которые были госпитализированы с коронавирусной инфекцией, планируют выписать из больницы.

Об этом агентству АКИpress 30 марта сообщили в больнице.

По его словам, повторные анализы были получены с отрицательным результатами.

«Три пациента, 1958 года рождения, 1974 года рождения, 1976 года рождения, выздоровели. Они пролежали в больнице более 14 дней. Все результаты на коронавирус вышли отрицательными, результаты рентгена также вышли удовлетворительными. На сегодня состояние пациентов хорошее. Решим некоторые вопросы и выпишем их из больницы», - сказали в больнице.

Источник: zdorovie.akipress.org