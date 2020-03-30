В Кыргызстане за минувшие сутки зарегистрировано 11 пожаров – МЧС

В Кыргызстане за минувшие сутки произошло 11 пожаров, сообщает МЧС.
По данным ведомства, в городе Каинды сгорела крыша дома, площадь возгорания составила 16 квадратных метров, также сгорело сухотравие на участке.
На даче Энергетик Ысык-Атинского района на улице Зеленая сгорел дом площадью 50 квадратных метров.
Также в селе Доорот-Коргон Ошской области на улице Сулайманова сгорела крыша жилого дома площадью 130 квадратных метров. Причина пожара неизвестна.
«Причины пожаров уточняются», - отметили в МЧС.
Источник: Кабар
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