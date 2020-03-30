В Кыргызстане за минувшие сутки зарегистрировано 11 пожаров – МЧС

В Кыргызстане за минувшие сутки произошло 11 пожаров, сообщает МЧС.

По данным ведомства, в городе Каинды сгорела крыша дома, площадь возгорания составила 16 квадратных метров, также сгорело сухотравие на участке.

На даче Энергетик Ысык-Атинского района на улице Зеленая сгорел дом площадью 50 квадратных метров.

Также в селе Доорот-Коргон Ошской области на улице Сулайманова сгорела крыша жилого дома площадью 130 квадратных метров. Причина пожара неизвестна.

«Причины пожаров уточняются», - отметили в МЧС.

Источник: Кабар