Усилено патрулирование Бишкека. Блокпосты тоже будут проверять

С 30 марта дня патрулирование столицы будет проходить в усиленном режиме.

Всего Бишкек будет патрулировать 400 групп. Об этом на брифинге рассказал комендант города Алмаз Орозалиев.

Как стало известно редакции Elgezit.kg также создаются мобильный группы по контролю блок-постов. В состав групп будут входить сотрудники Генеральной прокуратуры, АКС ГКНБ, Финполиции и Службы собственной безопасности МВД КР. Мобильные группы будут проверять на предмет злоупотребления служебным положением патрульных и блокпосты.

Источник: Elgezit.kg