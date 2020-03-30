Усилено патрулирование Бишкека. Блокпосты тоже будут проверять

С 30 марта дня патрулирование столицы будет проходить в усиленном режиме.
Всего Бишкек будет патрулировать 400 групп. Об этом на брифинге рассказал комендант города Алмаз Орозалиев.
Как стало известно редакции Elgezit.kg также создаются мобильный группы по контролю блок-постов. В состав групп будут входить сотрудники Генеральной прокуратуры, АКС ГКНБ, Финполиции и Службы собственной безопасности МВД КР. Мобильные группы будут проверять на предмет злоупотребления служебным положением патрульных и блокпосты.
Источник: Elgezit.kg
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