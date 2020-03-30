В Джалал-Абадской и Баткенской областях зафиксированы землетрясения силой 5 и 3 балла

В Джалал-Абадской области 29 марта в 10:51 зафиксировано землетрясение силой в эпицентре 5 баллов.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным Института сейсмологии НАН КР, в селах Беш-Кадам, Кызыл-Гава Базар-Коргонского района интенсивность землетрясения составила 5 баллов, селах Базар-Коргон, Масы, Үч-Булак, Кызыл-Октябрь – 4,5 балла, городах Джалал-Абаде и Кок-Жангаке – 3,5 балла.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

29 марта в 16:04 на территории Баткенской области зафиксировано землетрясение силой в эпицентре 3 балла. Подземные толчки ощущались в селе Шахимардан Кадамджайского района — 2,5 балла.

В результате землетрясения жертв и разрушений нет.

Источник: Элгезит