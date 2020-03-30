Выяснилось, что зараженными в Чуйской области являются жители села Кок-Жар

Двое граждан, у которых накануне в Чуйской области выявили коронавирус, являются жителями села Кок-Жар.
Об этом сообщили в Минздраве.
Уточняются, что это мужчины. Они прилетели из Дубая 12 марта. Врачи направили их на домашний карантин. Повторный анализ 28 марта дал положительный результат. Сейчас все члены их семьи на карантине.
В Кыргызстане 29 марта зарегистрировали 26 новых случаев заражения коронавирусом. Они выявлены в Джалал-Абадской области – 13, в Ошской области – 6, в Чуйской области – 2, в Бишкеке – 4, в Нарынской области – 1.
Источник: reporter.kg
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