(Видео) В Бишкеке продолжается работа по дезинфекции улиц, больниц и мечетей.

Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» дезинфицируют столичные улицы, тротуары, больницы, мечети в Бишкеке.

Как сообщает пресс-служба мэрии, спецобработку прошли порядка 20 улиц Первомайского района, столько же улиц и переулков Свердловского района, порядка 25 улиц Ленинского и 7 центральных улиц Октябрьского районов.

Дезинфекцию проходят и подземные, надземные переходы, мусорные баки и площадки, остановки, а также гостиницы, рынки, государственные и муниципальные учреждения. Также началась дезинфекция мечетей.

Порядка 104 сотрудника «Тазалыка» на 26 поливомоечных машинах и 5 мини-тракторах «Беларус» не менее 5 раз в день выезжают для тотальной дезинфекции карантинной зоны.

Ежедневный охват дезинфекции составляет порядка миллиона квадратных метров дорог и тротуаров.

Для мойки тротуаров скверов и парков используется раствор гипохлорита кальция под контролем Госсанэпидемнадзора.

Дезинфекция проводится по плану, каждый день.

Источник: Акипресс