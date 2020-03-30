(Видео) В Бишкеке продолжается работа по дезинфекции улиц, больниц и мечетей. 

Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» дезинфицируют столичные улицы, тротуары, больницы, мечети в Бишкеке.
Как сообщает пресс-служба мэрии, спецобработку прошли порядка 20 улиц Первомайского района, столько же улиц и переулков Свердловского района, порядка 25 улиц Ленинского и 7 центральных улиц Октябрьского районов.
Дезинфекцию проходят и подземные, надземные переходы, мусорные баки и площадки, остановки, а также гостиницы, рынки, государственные и муниципальные учреждения. Также началась дезинфекция мечетей.
Порядка 104 сотрудника «Тазалыка» на 26 поливомоечных машинах и 5 мини-тракторах «Беларус» не менее 5 раз в день выезжают для тотальной дезинфекции карантинной зоны.
Ежедневный охват дезинфекции составляет порядка миллиона квадратных метров дорог и тротуаров.
Для мойки тротуаров скверов и парков используется раствор гипохлорита кальция под контролем Госсанэпидемнадзора.
Дезинфекция проводится по плану, каждый день.
Источник: Акипресс
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!