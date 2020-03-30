Журналистам не дадут аккредитаций для работы во время ЧП

«Это в первую очередь обусловлено безопасностью вашего здоровья»

Выдать журналистам Бишкека аккредитации для работы во время чрезвычайного положения комендатура не может. Об этом сообщает комендант столицы Алмаз Орозалиев.

«Это в первую очередь обусловлено безопасностью вашего здоровья, - пояснил он. – Поэтому обращаюсь к вам с большой просьбой соблюдать требования чрезвычайного положения. Направляйте все свои вопросы в пресс-центры, чтобы получить ответы на онлайн-брифингах комендантов и Республиканского штаба, или обращайтесь по телефону «горячей линии». Посредством Интернет-связи и других каналов сейчас можно получить ответы на все вопросы».

Алмаз Орозалиев напомнил, что в Конституционном законе КР «О чрезвычайном положении» указано, что ЧП – это временная мера, применяемая исключительно в интересах обеспечения безопасности населения, и допускающая установление отдельных ограничений прав и свобод граждан. А законы действуют одинаково для всех, в том числе и для представителей СМИ, подчеркнул он.

«Для обеспечения полноценной деятельности СМИ и их удобства брифинги Республиканского штаба и комендантов местностей проводятся ежедневно в онлайн-режиме, - повторил комендант. - Все интересующие вопросы направляются по номеру What’sApр. Мы отвечаем на самые злободневные, острые вопросы, задаваемые журналистами и обществом».

Напомним, 25 марта комендант Бишкека Алмаз Орозалиев сообщил на брифинге, что журналистам выдадут аккредитацию для работы во время ЧП.

«Нет ограничений для журналистов во время чрезвычайного положения. Журналистам предоставят аккредитацию. Но сначала мы со штабом должны согласовать аккредитацию журналистов, как и сколько выдавать. Насчет передвижений, журналисты не работают большими группами, поэтому угрозы не представляют», - говорил он.

Источник: vesti.kg