В Кыргызстане выпишут первых выздоровевших от коронавируса – глава Минздрава

Сегодня, 30 марта, в 10 часов в Джалал-Абаде выпишут первых выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.
По его словам, все силы будут брошены на борьбу с коронавирусом. «Это ситуация будет проверкой для медицины не только нашей и всего мира. На примере Китая мы можем видеть, что победить вирус возможно, и мы тоже добьемся этого», - сказал Чолпонбаев.
В Кыргызстане на сегодняшний день зарегистрировано 84 случая с подтверждённым диагнозом COVID-19. Из них в Джалал-Абадской области – 39, в Ошской области – 33, в г.Бишкеке – 7, Чуйской области - 3, в Баткенской области – 1, Нарынской области - 1 случай.
С 25 марта до 15 апреля на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области действует режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Передвижение для всех граждан, за исключением тех, кому выдадут пропуск, а это сотрудники органов внутренних дел, медицинские и государственные служащие, ограничивается на период с 20.00 часов до 07.00 часов (ночное время). Будет установлен комендантский час.
Передвижение для остальных граждан с 07.00 до 20.00 часов будет ограничено, за исключением походов в продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения, и только при наличии документа, удостоверяющего личность и составленной от руки анкеты.
Источник: Кабар
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