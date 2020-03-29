В Кыргызстане выявлено еще 26 новых случаев заражения коронавирусом. Всего 84

В Кыргызстане на 12:00 29 марта выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19.

Об этом сегодня на брифинге в Доме правительства сообщил заместитель начальника штаба Министерства здравоохранения КР Касымбек Мамбетов.

Он сообщил, что из них в Джалал-Абадской области выявлено 13 случаев, в Ошской области – 6, в Чуйской области – 2, в Бишкеке – 4, в Нарынской области - 1 случай.

«Проводится работа по выявлению контактных лиц первого уровня, это близкий контакт и далекий контакт. Все они будут помещены на обсервацию», - сказал он.

Таким образом количество больных, заразившихся коронавирусной инфекцией в республике выросло с 58 до 84.

С 25 марта до 15 апреля на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области действует режим чрезвычайного положения.

Передвижение для всех граждан, за исключением тех, кому выдадут пропуск, а это сотрудники органов внутренних дел, медицинские и государственные служащие, ограничивается на период с 20.00 часов до 07.00 часов (ночное время). Будет установлен комендантский час.

Передвижение для остальных граждан с 07.00 до 20.00 часов будет ограничено, за исключением походов в продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения, и только при наличии документа, удостоверяющего личность и составленной от руки анкеты.

Источник: Кабар