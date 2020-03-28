(Видео) В Кыргызстане на 14:00 28 марта новых случаев коронавируса не выявлено

На 14:00 28 марта новых случаев заражения коронавирусом в КР не зарегистрировано.
Об этом сегодня на брифинге в Доме правительства сообщил заместитель начальника штаба Министерства здравоохранения КР Касымбек Мамбетов.
По его словам, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Новых случаев заражения коронавирусом нет. Число больных коронавирусом остается также 58 человек.
«На данный момент на обсервации находятся около 4 тыс. 886 человек. С каждым днем их число уменьшается. На домашнем карантине 3 тыс. 338 человек. Всего 8 тыс. 224 человек находятся под нашим особым наблюдением», - сказал Мамбетов.
Также он отметил, что из числа зараженных коронавирусом граждан двое находятся в реанимации. У них состояние стабильное.
В Кыргызстане на сегодняшний день зарегистрировано 58 случаев с подтверждённым диагнозом COVID-19. Из них в Джалал-Абадской области – 27, в Ошской области – 26, в г.Бишкеке – 4 (один житель Московского района Чуйской области переведен в инфекционную больницу столицы), в Баткенской области – 1.
Источник: Кабар
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