Сооронбай Жээнбеков переговорил по телефону с президентом Таджикистана

Сегодня, 28 марта, состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Жээнбеков поздравил Рахмона с успешным проведением выборов депутатов в нижнюю и верхнюю палаты парламента Таджикистана, которые прошли 1 и 27 марта 2020 года.
Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам кыргызско-таджикских двусторонних отношений, в том числе по развитию приграничного сотрудничества.
Кроме этого, обсудили совместные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, а также смягчению негативных последствий на экономику двух стран.
Источник: Кабар
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