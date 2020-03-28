Сооронбай Жээнбеков переговорил по телефону с президентом Таджикистана

Сегодня, 28 марта, состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Жээнбеков поздравил Рахмона с успешным проведением выборов депутатов в нижнюю и верхнюю палаты парламента Таджикистана, которые прошли 1 и 27 марта 2020 года.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам кыргызско-таджикских двусторонних отношений, в том числе по развитию приграничного сотрудничества.

Кроме этого, обсудили совместные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, а также смягчению негативных последствий на экономику двух стран.

Источник: Кабар