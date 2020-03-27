Чтобы не скучали дома: мульт-клип про коронавирус и лидеров мировых держав

Бишкек, “Саясат.kg”. "Такое везение нам и не снилось" - поют вместе Трамп, Меркель, Путин и другие.
Мультяшний клип от немецкой телерадиокорпрации "Deutsche Welle"
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Бишкек, “Саясат.kg”. "Такое везение нам и не снилось" - поют вместе Трамп, Меркель, Путин и другие.
Мультяшний клип от немецкой телерадиокорпрации "Deutsche Welle"
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