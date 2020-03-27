Подробности Общество Просмотров: 47

Чтобы не скучали дома: мульт-клип про коронавирус и лидеров мировых держав

Бишкек, “Саясат.kg”. "Такое везение нам и не снилось" - поют вместе Трамп, Меркель, Путин и другие. Мультяшний клип от немецкой телерадиокорпрации "Deutsche Welle"