Главы Кыргызстана и Казахстана по телефону обсудили совместные меры по борьбе с COVID-19

Сегодня, 27 марта, состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.

Сегодня, 27 марта, состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Отдел информационной политики аппарата президента КР.

«Главы государств обсудили совместные меры по нераспространению коронавирусной инфекции, а также наращиванию сотрудничества в торгово-экономической и транспортно-транзитной сферах», - говорится в сообщении.

В Кыргызстане на сегодняшний день зарегистрировано 58 случаев с подтверждённым диагнозом COVID-19. Из них в Джалал-Абадской области – 27, в Ошской области – 26, в г.Бишкеке – 4 (один житель Московского района Чуйской области переведен в инфекционную больницу столицы), в Баткенской области – 1.

Источник: Кабар