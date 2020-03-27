Депутат Касымалиева сообщила о результатах повторного анализа на коронавирус

Вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева на своей странице в Facebook сообщила об отрицательных результатах повторного анализа на коронавирус.
«Результаты второго анализа тоже отрицательные. Коронавируса нет. Сегодня также последний день 14-дневного карантина», - написала депутат.
Двух депутатов Жогорку Кенеша – вице-спикера Аиду Касымалиеву и депутата от фракции «Республика – Ата-Журт» Абдыбека Дюшалиева поместили на карантин на 14 дней после их прибытия из Германии. Вместе с парламентариями прилетели 7 сотрудников аппарата ЖК, они также помещены на карантин.
По данным на 27 марта, коронавирус подтвержден у 58 человек. Из них 26 случаев в Ошской области, 27 - в Джалал-Абадской области, 4 – в Бишкеке, 1 – в Баткенской области.
Источник: Азаттык
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