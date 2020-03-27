Даниэля Ажиева водворили в ИВС за его высказывания в соцсетях

Осужденного ранее за организацию вебкам студии Даниэля Ажиева водворили в изолятор временного содержания.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

26 марта он был задержан по подозрению в «возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды». Проводится досудебное производство.

По данным МВД, по результатам освидетельствования установлен факт употребления Ажиевым марихуаны.

Причиной задержания стало видеообращение Даниэля Ажиева в соцсети Instagram, в котором он оскорбительно выразился о кыргызстанцах. По его словам, после выделения им помощи в связи с распространением коронавируса, он получил негативные отзывы от соотечественников.

Напомним, что в 2018 году Даниэль Ажиев был задержан за организацию студии вебкам-моделей у себя в квартире и осужден по статье «Изготовление или сбыт порнографических предметов». Решением суда он был оштрафован и отпущен.

Источник: Элгезит