Минздрав: За рубежом COVID-19 зарегистрирован у пятерых кыргызстанцев

За рубежом коронавирусная инфекция COVID-19 зарегистрирована у пятерых кыргызстанцев.
Об этом на брифинге в Доме правительства сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.
Она пояснила, что один гражданин находится в ОАЭ. Он с 15 марта находится на лечении.
«В Пакистане трое наших граждан. В Испании еще один гражданин Кыргызстана. У него подтвержден образец лабораторного анализа», - сказала Акматова и добавила, что, по сведениям посольств, состояния всех граждан удовлетворительное.
Напомним, что число зараженных коронавирусом в Кыргызстане выросло до 58. 14 новых фактов выявлены сегодня.
Источник: Кабар
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