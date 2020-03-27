Минздрав: За рубежом COVID-19 зарегистрирован у пятерых кыргызстанцев

За рубежом коронавирусная инфекция COVID-19 зарегистрирована у пятерых кыргызстанцев.

Об этом на брифинге в Доме правительства сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

Она пояснила, что один гражданин находится в ОАЭ. Он с 15 марта находится на лечении.

«В Пакистане трое наших граждан. В Испании еще один гражданин Кыргызстана. У него подтвержден образец лабораторного анализа», - сказала Акматова и добавила, что, по сведениям посольств, состояния всех граждан удовлетворительное.

Напомним, что число зараженных коронавирусом в Кыргызстане выросло до 58. 14 новых фактов выявлены сегодня.

Источник: Кабар