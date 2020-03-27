В Кыргызстане выявлено еще 14 новых случаев заражения коронавирусом. Всего 58

В Кыргызстане выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19.
Об этом сегодня на брифинге рассказала глава управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения КР Айнура Акматова рассказывая об эпидемиологической ситуации в стране.
По ее словам, из них 7 случаем в Сузакском районе Джалал- Абадской области и 7 случаев зарегистрированы в Ошской области. Один в Кара-Сууйском, 2 - в Ноокатском и 3 - в Узгенском районе и один случай в городе Ош. Из них 10 женщин и 4 мужчин. Возраст от одного года до 68 лет.
«Из 14 случаев пять граждан, вернувшиеся из малого хаджа и 9 контактных граждан. У всех зараженных людей контактные лица установлены»,- проинформировала Акматова.
Таким образом, в Кыргызстане на сегодняшний день зарегистрировано 58 случаев с подтверждённым диагнозом COVID-19. Из них: Джалал-Абадской области – 27, Ошской области – 26, г.Бишкеке – 4 (один житель Московского района Чуйской области переведен в инфекционную больницу столицы), Баткенской области – 1.
Источник: Кабар
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