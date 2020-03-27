В Южном регионе развернуто 36 блокпостов, военные дежурят круглосуточно - Генштаб

Южном регионе развернуто 36 блокпостов, где несут круглосуточное боевое дежурство военнослужащие Сухопутных войск ВС КР.

Об этом сообщили в Генштабе КР.

Каждый блокпост оснащен необходимым оборудованием и условиями для отдыха личного состава.

«У всех въезжающих проверяются документы, удостоверяющие личность, измеряется температура тела и при необходимости производится санитарная обработка автотранспорта дезинфицирующим раствором», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар