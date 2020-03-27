В Кыргызстане за минувшие сутки произошло 3 пожара, сообщает МЧС.
По их данным, в городе Нарын по ул. Кычкынова в сарае сгорела 18 кв. метров старой мебели. Причина пожара уточняется.
В городе Кара-Балта на ул. Мичурина №10 в огороде сгорело 60 кв. Метров сухой травы. Причина пожара неизвестна.
Также в городе Кайынды на открытой местности сгорело 2 га сухой травы. Причина пожара уточняется.
Источник: Кабар
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