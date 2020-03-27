(Видео) Пьяный замглавы отдела по обороне Жогорку Кенеша избил инспектора УПСМ

Пьяный заместитель заведующего отделом комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Кыргызстана Эрнест Молдошев избил инспектора УПСМ Бишкека.
Он управлял автомобилем марки Toyota Land Cruiser в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили источники Kaktus.media.
Известно, что инцидент между представителями власти произошел в ночь с 24 на 25 марта, именно в ту ночь, когда в Кыргызстане ввели чрезвычайное положение, а до этого уже несколько дней в стране действовал режим чрезвычайной ситуации по борьбе с коронавирусом.
Водитель не остановился на требования об остановке и продолжил путь по полосе встречного движения. Машину удалось остановить лишь на ул. Абдрахманова (бывшая Советская).
Водитель сразу же представился заведующим отделом обороны Жогорку Кенеша и потребовал отпустить его, несмотря на то что он был в состоянии сильного алкогольного опьянения и проехал несколько кварталов по полосе встречного движения.
Затем он схватил инспектора управления патрульной службы милиции ГУВД Бишкека и чуть не выдавил ему оба глаза, а когда от боли тот присел, Молдошев продолжил пинать милиционера.
Дебошира с трудом удалось остановить напарнику милиционера и подоспевшим коллегам. Сотрудник аппарата Жогорку Кенеша еще длительное время угрожал расправой представителям власти и увольнением из органов внутренних дел.
После чего его передали в следственную службу и водворили в ИВС ГУВД Бишкека.
Известно, что сотрудник УПСМ ГУВД Бишкека находится в больнице на лечении.
Вчера, 26 марта, Свердловский районный суд Бишкека отпустил чиновника Жогорку Кенеша под домашний арест.
Отметим, что Эрнест Замирович Молдошев является сыном генерал-майора Замира Молдошева.
По предварительным данным, следователь вынужденно предъявил Молдошеву более мягкое обвинение по статье 355 «Угроза или насилие в отношении представителя власти» УК КР — по законодательству наказывается штрафом VI категории: для несовершеннолетних — от 1 200 до 1 400 расчетных показателей, для других физических лиц — от 2 600 до 3 000 расчетных показателей или лишением свободы II категории: для несовершеннолетних — от одного года шести месяцев до двух лет шести месяцев, для других физических лиц — от двух лет шести месяцев до пяти лет.
Соответственно, по этой статье 355 УК КР суд не может взять арестованного под стражу из-за того, что это менее тяжкое преступление.
Но до того как на следователя оказали давление, Молдошеву намеревались предъявить статью «Хулиганство с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка» УК КР, где санкция обязывает суд взять следственно-арестованного под стражу с водворением его в СИЗО-1 Бишкека.
По этой статье наказание предусмотрено в виде лишения свободы III категории: для несовершеннолетних — от двух лет шести месяцев до четырех лет, для других физических лиц — от пяти лет до семи лет шести месяцев.
Источник: Элгезит
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