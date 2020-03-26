(Видео) В Кыргызстане на 15:00 26 марта новых случаев коронавируса не выявлено

В Кыргызстане на 15:00 26 марта новых случаев коронавируса не выявлено, в стране подтверждено только 44 случая заражения COVID-19.

Об этом на брифинге в Доме правительства сообщила начальник Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, все они получают соответствующее лечение в стационарах.

Также она отметила, что в Джалал-Абадскую больницу были оправлена бригада врачей из 11 человек для оказания помощи в очаге. «Им оплачены командировочные и выданы необходимые средства индивидуальной защиты и также они обеспечены продуктами до конца командировки», - сказала Акматова.

Она отметила, что население сейчас также продолжает не следовать рекомендациям властей о самоизоляции и продолжают собираться в группы, ходить по улицам. «Населению необходимо соблюдать рекомендации о правилах самоизоляции, чтобы не распространять инфекцию», - сказала Акматова.

Напомним, что с 25 марта до 15 апреля на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области действует режим чрезвычайного положения.

Передвижение для всех граждан, за исключением тех, кому выдадут пропуск, а это сотрудники органов внутренних дел, медицинские и государственные служащие, ограничивается на период с 20.00 часов до 07.00 часов (ночное время). Будет установлен комендантский час.

Передвижение для остальных граждан с 07.00 до 20.00 часов будет ограничено, за исключением походов в продовольственные магазины, аптеки, медицинские учреждения, и только при наличии документа, удостоверяющего личность и составленной от руки анкеты.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 44 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 6 человек в тяжелом состоянии находятся в реанимации, у 10 – состояние средней тяжести, у остальных - удовлетворительное.

Источник: Кабар