Из-за ЧП супермаркеты в Бишкеке изменили график работы

Бишкек, “Саясат.kg”. В Бишкеке магазины работают только до 18:00-18:30

Некоторые столичные супермаркеты изменили график работы из-за введенного в стране чрезвычайного положения и комендантского часа. Об этом депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева сообщила в соцсети Twitter.

Так, сети магазинов «Фрунзе», «Ярмарка», «Глобус» и «Народный» будут работать с 9:00 до 18:00.

Гипермаркет «Алма» будет работать с 9:00 до 18:30.