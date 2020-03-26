Из-за ЧП супермаркеты в Бишкеке изменили график работы 

Бишкек, “Саясат.kg”. В Бишкеке магазины работают только до 18:00-18:30
Некоторые столичные супермаркеты изменили график работы из-за введенного в стране чрезвычайного положения и комендантского часа. Об этом депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева сообщила в соцсети Twitter.
Так, сети магазинов «Фрунзе», «Ярмарка», «Глобус» и «Народный» будут работать с 9:00 до 18:00.
Гипермаркет «Алма» будет работать с 9:00 до 18:30.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!