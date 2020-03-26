Какие документы нужны для передвижения по Бишкеку во время ЧП? 

Вице-премьер объяснил, кому достаточно справки с места работы, а кому нужна копия приказа руководства и список сотрудников организации
Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев сообщил о том, каким образом предприятия, деятельность которых разрешена, должны осуществлять перевозку своих сотрудников.
- Со вчерашнего дня в Бишкеке приостановили работу общественного транспорта и такси, - напомнил он. - Но по факту некоторые все же курсируют по городу. Этого не должно быть. В ближайшее время наведем порядок. Выйдет приказ, касающийся перевозки сотрудников предприятий, чья деятельность разрешена.
Водитель транспорта, осуществляющего перевозку граждан, должен иметь при себе копию приказа и список сотрудников. Сотрудники же должны иметь справку о том, что они действительно работают на данном предприятии, а также маршрут передвижения. Все это должно быть заверено.
Источник: vesti.kg
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