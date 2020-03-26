Китай предоставил Кыргызстану гумпомощь

В борьбе с коронавирусном Китайская Народная Республика оказала гуманитарную помощь Кыргызстану.

Об этом сообщает Республиканский штаб.

Помощь соседнего государства была передана 25 марта на контрольно-пропускном пункте “Торугарт”, ее принял полномочный представитель правительства КР в Нарынской области Эмилбек Алымкулов. Заместитель губернатора автономной области Кызыл-Суу КНР Ван Шин Ганг пожелал кыргызскому народу скорейшей победы над вирусом.

Китай передал: 10 тысяч респираторных масок, 100 тысяч одноразовых масок, тысячу средств индивидуальной защиты.

Кроме этого, для посольства КНР в Кыргызстане передано 10 тысяч масок

Источник: reporter.kg