«Кыргыз темир жолу»: Кассы станции «Бишкек II» закрываются с 26 марта

Получить свои деньги за купленные ранее проездные документы можно на станции «Бишкек I»
В связи с отменой международных пассажирских поездов ГП «НК «Кырыз темир жолу» билетные кассы железнодорожной станции «Бишкек II» временно закрываются с 26 марта 2020 года. Об этом сообщают в пресс-службе «Кыргыз темир жолу».
«Возврат денежных средств за приобретенные проездные документы производится на станции «Бишкек I» (улица Льва Толстого, микрорайон Пишпек) с 8:00 до 17:00 часов в будние дни», - передают там.
Пресс-служба ГП «НК «Кыргыз темир жолу»
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