Спасатели дезинфицировали крупные рынки Бишкека

Аналогичные мероприятия проходят по всему Кыргызстану

Дезинфекционные работы на рынках «Мадина», «Аламедин», «Ошский» и «Орто-Сай» провели сотрудники Управления МЧС КР по Бишкеку накануне. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС КР.

Перед проведением мероприятия сотрудники МЧС с помощью сигнально-громкоговорящих устройств оповестили граждан, находящихся вблизи вышеуказанных рынков. Также они проинформировали население о необходимости соблюдать личную гигиену.

Аналогичные мероприятия проводят по всей республике, для этого привлекли личный состав и пожарные расчеты МЧС КР.

Пресс-служба МЧС КР