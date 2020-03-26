В Минздраве опровергли информацию, что в Кыргызстане коронавирусом заразились врачи и медсестра

Представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова опровергла информацию о том, что в Кыргызстане коронавирусом заразились два врача и медсестра.

Представитель Министерства здравоохранения Айнура Акматова опровергла информацию о том, что в Кыргызстане коронавирусом заразились два врача и медсестра. Об этом она сообщила сегодня на брифинге в Доме правительства.

«У наших врачей и медработников подтвержденных случаев коронавируса не зарегистрировано», — сказала чиновница.

Источник: Элгезит