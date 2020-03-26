Коронавирус в Кыргызстане. 6 человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии

Состояние, 26 марта на брифинге представитель Минздрава Айнура Акматова рассказал о состоянии людей, которых положили на обсервацию с подозрением на коронавирус.

Состояние пациентов, которые получают стационарное лечение:

122 чел. – состояние удовлетворительное

10 чел. – состояние средней тяжести

6 чел. – в реанимации в тяжелом состоянии

34 чел. – в удовлетворительном состоянии выписано.

Источник: Элгезит