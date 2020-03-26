Глава ВОЗ: самоизоляции мало для борьбы с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус признал, что самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.
По его словам, такие меры позволят выиграть время с распространением коронавируса, однако для спасения жизней этого недостаточно. Так можно лишь создать «окно возможностей», полагает глава ВОЗ.
По его словам, есть шесть способов добиться прорыва в борьбе с распространением вируса. В первую очередь необходимо улучшить систему здравоохранения и подготовить медицинский персонал, который будет готов работать с зараженными. Кроме того, важно выявить всех инфицированных и увеличить число тестов на коронавирус.
Глава ВОЗ также указал, что необходимо готовить дополнительные больницы для приема пациентов, следить за всеми контактами инфицированных и бросить все силы именно на борьбу с коронавирусом.
Гебреисус уверен, что такие меры не только остановят распространение вируса, но и не допустят возобновление эпидемии после снятия всех ограничений. «Если вы будете вновь открывать школы и предприятия, то лишь для того, чтобы закрыть их потом», — отметил он.
Ранее в марте представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович назвала два основных симптома коронавируса. Речь идет о высокой температуре и сухом кашле на фоне сильно осложненного дыхания.
Согласно данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились более 466 тысяч человек. Более 21 тысячи умерли, а свыше 113 тысяч вылечились.
Источник: Элгезит
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