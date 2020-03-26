Комендантский час в Бишкеке. В милицию доставили около 160 нарушителей

По состоянию на 00:00 26 марта комендантский час в Бишкеке нарушили порядка 160 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Все задержанные доставлены в районные управления ГУВД Бишкека. Они будут проверяться, устанавливаться личности, по каждому случаю будут определены формы ответственности, сообщили в мэрии.

«Меры принимаются. Коменданты на месте, call-центр принимает звонки круглосуточно», — говорится в сообщении.

В настоящее время по городу ездит более 70 экипажей Патрульной милиции.

25 марта в 20:00 был объявлен комендантский час в Бишкеке. Он продлится до 7 утра. Комендантский час будет действовать каждый день с 20:00 до 7:00 до 15 апреля.

Источник: Элгезит