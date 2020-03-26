В Кыргызстане на 09:00 26 марта новых случаев заражения COVID-19 не зарегистрировано

В Кыргызстане на 09:00 26 марта 2020 года новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 не зарегистрировано.
Об этом сегодня на брифинге сообщила глава управления общественного здравоохранения Минздрава КР Айнура Акматова.
По ее данным, на сегодняшний день всего в стране подтверждено 44 случая регистрации коронавируса.
Из них:
- в Ошской области – 20 случай,
- в Джалал-Абадской области – 19 случаев,
- г.Бишкек – 3 случая,
- в Чуйской области – 1 случай,
- в Баткенской области – 1 случай.
Источник: Кабар
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