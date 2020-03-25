Комендант Бишкека: Лица без городской прописки, должны получить справку с места фактического проживания в ТСЖ

Всем лицам, кто не прописан в Бишкеке, необходимо получить справку с места фактического проживания в ТСЖ и у квартальных.

А также всем, кто работает, нужно взять справку с места работы. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил комендант столицы Алмазбек Орозалиев.

Он также отметил, что граждане, живущие за пределами Бишкека, но ездят в столицу на работу, должны взять справку с места работы, на основе которой им выдадут пропуск.

Некоторые разъяснения дал вице-мэр Бишкека Азизбек Алымкулов. По его словам, если гражданину нужно отвезти продукты в дневное время к пожилым родителям, со стороны силовых органов не будет препятствий.

«Мы наоборот всячески будем содействовать – это очень важно. Медучреждения вне зависимости от форм собственности обязаны работать, владельцы несут ответственность за функционирование их полноценной работы. Для медработников нет никаких ограничений, мы сейчас решаем вопрос их передвижения на работу и обратно, прорабатывается план маршрутов и мэрия совместно с Минздравом отвечают за этот вопрос», – отметил вице-мэр.

Он добавил, что доставщикам еды разрешается работать с 7 утра до 20 часов вечера. Во время комендантского часа им необходимо остановить работу и быть дома

Источник: reporter.kg