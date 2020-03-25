В комендатуре объяснили, что делать гражданам, которые не прописаны в Бишкеке

Вице-мэр дал советы тем, кто работает в столице, но проживает за пределами города

Граждане, работающие в Бишкеке, но проживающие за пределами столицы, должны получить справки с места работы. Об этом в ходе пресс-конференции заявил вице-мэр столицы Азиз Алымкулов.

По его словам, лицам, работающим в Бишкеке, на блокпостах при выезде из города должны предоставить эту справку.

- Мы предоставим пропуски на основе этих справок, - пояснил вице-мэр. - Также очень много вопросов по поводу тех, кто не прописан в столице. Они должны будут получить справки у домкомов или ТСЖ с места жительства.

Вместе с тем Алымкулов отметил, что все медучреждения должны работать.

В данный момент работают телефоны горячей линии комендатуры: 0(312) 660616, 660710, 660248.

Источник: vesti.kg