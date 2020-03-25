COVID-19 в КР. Турция передала больницу Дружбы «Турция – Кыргызстан» Минздраву КР

Турция передала больницу Дружбы «Турция – Кыргызстан» Министерству здравоохранения КР для борьбы с коронвирусной инфекцией COVID-19.
Турция передала больницу Дружбы «Турция – Кыргызстан» Министерству здравоохранения КР для борьбы с коронвирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает посольство Турции в КР.
«Во время всемирной борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 взаимная поддержка и совместно предпринятые действия имеют наиболее важное значение. В связи с этим государственную больницу Дружбы «Турция – Кыргызстан», построенную нами в Бишкеке, мы передали Министерству здравоохранения КР для использования в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19. Желаем братскому и дружескому народу Кыргызстана здоровья и мира», - говорится в сообщении.
На сегодняшний день в Кыргызстане зарегистрировано 42 случая заражения короновирусной инфекцией COVID-19.
Напомним, что с 25 марта до 15 апреля на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области действует режим чрезвычайного положения.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!