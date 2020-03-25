COVID-19 в КР. Турция передала больницу Дружбы «Турция – Кыргызстан» Минздраву КР

Турция передала больницу Дружбы «Турция – Кыргызстан» Министерству здравоохранения КР для борьбы с коронвирусной инфекцией COVID-19.

Турция передала больницу Дружбы «Турция – Кыргызстан» Министерству здравоохранения КР для борьбы с коронвирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает посольство Турции в КР.

«Во время всемирной борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 взаимная поддержка и совместно предпринятые действия имеют наиболее важное значение. В связи с этим государственную больницу Дружбы «Турция – Кыргызстан», построенную нами в Бишкеке, мы передали Министерству здравоохранения КР для использования в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19. Желаем братскому и дружескому народу Кыргызстана здоровья и мира», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Кыргызстане зарегистрировано 42 случая заражения короновирусной инфекцией COVID-19.

Напомним, что с 25 марта до 15 апреля на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области действует режим чрезвычайного положения.

Источник: Кабар