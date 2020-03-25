Во время карантина задолжавшим узбекистанцам не будут отключать электричество, газ и воду

Во время действия карантина коммунальные предприятия Узбекистана не будут начислять штрафы и пени, а также отключать потребителей от электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, пишет CentralAsia (UZ)/
Во время действия карантина коммунальные предприятия Узбекистана не будут начислять штрафы и пени, а также отключать потребителей от электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, пишет CentralAsia (UZ)/
Гражданам рекомендовали платить за коммунальные услуги, не выходя из дома, через платежные системы и мобильные приложения банков или погасить накопившуюся задолженность после окончания карантина.
По последним данным, общее число зараженных вирусом COVID-19 в республике достигло 55 человек. Еще 12,7 тысячи узбекистанцев находятся на профилактическом карантине – в больницах или дома.
Гражданам рекомендовано без необходимости не покидать свои дома. Выходя на улицу, нужно обязательно надевать защитные маски. За их отсутствие с 23 марта введен штраф.
Источник: Элгезит
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