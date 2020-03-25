В мире зарегистрировано 375,4 тыс. случаев коронавируса

На 25 марта в мире зарегистрировано 375 тыс. 498 случаев в 195 странах и территориях.

На 25 марта в мире зарегистрировано 375 тыс. 498 случаев в 195 странах и территориях. Об этом сообщила представитель Минздрава Айнура Акматова 25 марта на брифинге в Доме правительства.

По ее информации, зарегистрировано 16 362 случая смерти, наибольшее количество в Китае, Италии, США, Испании, Германии, Иране.

«В Китае снизились темпы ежедневного прироста по сравнению с приростом в первые месяцы, когда вспышка была объявлена», - сказала она.

По информации Акматовой, на сегодня в России зарегистрировано 495 случаев коронавируса, в Казахстане — 79, в Узбекистане — 55.

Источник: zdorovie.akipress.org