В мире зарегистрировано 375,4 тыс. случаев коронавируса

На 25 марта в мире зарегистрировано 375 тыс. 498 случаев в 195 странах и территориях.
На 25 марта в мире зарегистрировано 375 тыс. 498 случаев в 195 странах и территориях. Об этом сообщила представитель Минздрава Айнура Акматова 25 марта на брифинге в Доме правительства.
По ее информации, зарегистрировано 16 362 случая смерти, наибольшее количество в Китае, Италии, США, Испании, Германии, Иране.
«В Китае снизились темпы ежедневного прироста по сравнению с приростом в первые месяцы, когда вспышка была объявлена», - сказала она.
По информации Акматовой, на сегодня в России зарегистрировано 495 случаев коронавируса, в Казахстане — 79, в Узбекистане — 55.
Источник: zdorovie.akipress.org
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