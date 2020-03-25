(Видео) Режим чрезвычайного положения в Бишкеке. День первый

В Бишкеке 25 марта введен режим чрезвычайного положения.

В Бишкеке 25 марта введен режим чрезвычайного положения.

Как ранее сообщал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, во время режима чрезвычайного положения граждане имеют выходить на улицу с 7:00 до 20:00. Но выходить из дома граждане должны только по 3 причинам:

1. купить продукты в магазине,

2. купить лекарства в аптеке

3. поход к врачу.

К тому же, у граждан должны быть при себе документ и маршрутный лист с указанием личных данных, причины выхода из дома, времени выхода и возврата, адреса дома и пункта назначения.

С утра 25 марта людей на улицах Бишкека стало меньше, количество автомашин частично снизилось.

После 20:00 в Бишкеке будет действовать комендантский час: с 20:00 до 7:00. В эти часы запрещается выходить на улицу.

Источник: Акипресс