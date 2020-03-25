(Видео) Режим чрезвычайного положения в Бишкеке. День первый

В Бишкеке 25 марта введен режим чрезвычайного положения.
В Бишкеке 25 марта введен режим чрезвычайного положения.
Как ранее сообщал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, во время режима чрезвычайного положения граждане имеют выходить на улицу с 7:00 до 20:00. Но выходить из дома граждане должны только по 3 причинам:
1. купить продукты в магазине,
2. купить лекарства в аптеке
3. поход к врачу.
К тому же, у граждан должны быть при себе документ и маршрутный лист с указанием личных данных, причины выхода из дома, времени выхода и возврата, адреса дома и пункта назначения.
С утра 25 марта людей на улицах Бишкека стало меньше, количество автомашин частично снизилось.
После 20:00 в Бишкеке будет действовать комендантский час: с 20:00 до 7:00. В эти часы запрещается выходить на улицу.
Источник: Акипресс
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